Тофсла и Вифсла, герои книги Туве Янссон "Шляпа волшебника "(перевод со шведского Л. Брауде), говорят по особому. В какой фразе они образуют глагол не так, как в остальных? А) -Ты всёсла поняласла? - спросила Тофсла. Б) -Во вся...
Литература
Тофсла и Вифсла, герои книги Туве Янссон "Шляпа волшебника "(перевод со шведского Л. Брауде), говорят по особому. В какой фразе они образуют глагол не так, как в остальных? А) -Ты всёсла поняласла? - спросила Тофсла. Б) -Во всяком случаесла,они варятсла кофесла,-пробормотала Вифсла. В)-Кто-то крадетсла!-прошептала Тофсла- Тихо, как мышкасла! Г) Он следитсла за нами, -прошептала Вифсла. Д) -Страхсла и ужассла!- объяснила Вифсла. -Запирайтесла дверисла от Моря.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)-Кто-то крадетсла! в этой фразе у изначального глагола "крадется" урезан постфикс "ся" (крадет-сла). В остальных случаях к глаголу просто добавлено -сла, ничего не урезается поняла-сла варят-сла следит-сла запирайте-сла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина отрезка AB равна 18. На отрезке взяты точки C , D так, что AC : CD = 1:3 CD : CB=3:5 .Найдите ??лину отрезка СD
Математика
Длина отрезка АВ равна 8 см, а отрезка АС- 3 см, а отрезка КВ - 4 см. Рассмотри чертёж и найди длину отрезка СК
Русский язык
Литература