Тофсла и Вифсла, герои книги Туве Янссон "Шляпа волшебника "(перевод со шведского Л. Брауде), говорят по особому. В какой фразе они образуют глагол не так, как в остальных? А) -Ты всёсла поняласла? - спросила Тофсла. Б) -Во вся...

Литература

Тофсла и Вифсла, герои книги Туве Янссон "Шляпа волшебника "(перевод со шведского Л. Брауде), говорят по особому. В какой фразе они образуют глагол не так, как в остальных? А) -Ты всёсла поняласла? - спросила Тофсла. Б) -Во всяком случаесла,они варятсла кофесла,-пробормотала Вифсла. В)-Кто-то крадетсла!-прошептала Тофсла- Тихо, как мышкасла! Г) Он следитсла за нами, -прошептала Вифсла. Д) -Страхсла и ужассла!- объяснила Вифсла. -Запирайтесла дверисла от Моря.

Автор: Гость