Толкование термина антитеза
Русский язык
Толкование термина антитеза
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Антите́за — риторическое противопоставление в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.
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