Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4ч. Сколько км. прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью?

Математика
Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4ч. Сколько км. прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
315:7=45км за 1час  45*3=135км до остановки 45*4=180км после
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