Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4ч. Сколько км. прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью?

Математика

Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4ч. Сколько км. прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью?

Автор: Гость