На какие вопросы отвечает определяемое слово причастия

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На какие вопросы отвечает определяемое слово причастия
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Гость:
Причастие отвечает на вопрос Какой? Какая?Какие?Какое?
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