Запиши краткий рассказ об Илье Муромце. Например: Илья Муромец- герой русских былин, победитель Соловья-разбойника,страж на границе древних русских земель.
Литература
Запиши краткий рассказ об Илье Муромце. Например: Илья Муромец- герой русских былин, победитель Соловья-разбойника,страж на границе древних русских земель.
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