17/16 дайте ответ в десятичных дробях
Математика
17/16 дайте ответ в десятичных дробях
Ответ(ы):
Гость:
Обыкновенную дробь в десятичную переводят обычным делением в столбик. Нужно понимать просто, что в знаменателе дроби(то, что снизу) должно быть число-степень 10, (100, 1000, 10000). 1.0625
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