История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.

История

История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.

Автор: Гость