История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.

История
История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.
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Гость:
Востановить российскую  государственность, центральную власть, утвердить царя.
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