История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.
История
История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не менее трех.
Ответ(ы):
Гость:
Востановить российскую государственность, центральную власть, утвердить царя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Другие предметы
Химия
В ряду Li →Be→ B способность металла отдавать электроны 1) возрастает; 2) ослабевает; 3) не изменяется; 4) изменяется периодически
Английский язык
Русский язык