В ряду Li →Be→ B способность металла отдавать электроны 1) возрастает; 2) ослабевает; 3) не изменяется; 4) изменяется периодически

Химия
В ряду Li →Be→ B способность металла отдавать электроны 1) возрастает; 2) ослабевает; 3) не изменяется; 4) изменяется периодически
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