Решите задачу... Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после о??тановки 4 ч. Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после,если он шёл с одинаковой скоростью ?

Математика

Решите задачу... Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после о??тановки 4 ч. Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после,если он шёл с одинаковой скоростью ?

Автор: Гость