Решите задачу... Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после о??тановки 4 ч. Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после,если он шёл с одинаковой скоростью ?
Математика
Решите задачу... Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после о??тановки 4 ч. Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после,если он шёл с одинаковой скоростью ?
Ответ(ы):
Гость:
315:7=45км за 1час 45*3=135км до остановки 45*4=180км после Ответ:180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
История
История России в 17-18 века, 7 класс, К.А. Кочегаров. Какие задачи стояли перед Русским государством после завершения Смуты? Сформулируйте не мен...
Қазақ тiлi