План по рассказу слон А.Куприна от имини девочки нади
Литература
План по рассказу слон А.Куприна от имини девочки нади
Ответ(ы):
Гость:
1. Девочка больна. 2.Девочка от всего отказывается.3.Желание увидеть большого слона. 4.Папа в зверинце. 5. Ночное путешествие слона. 6. Слон в гостях у Нади.
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