53 руб. 20 к. сколько это копеек?
Математика
53 руб. 20 к. сколько это копеек?
Ответ(ы):
Гость:
50рубл.=5000коп. 3рубл.=300коп. 5000+300+20=5320коп.
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