Товарный поезд прошел 315 км.Он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа.Сколько км прошел поезд до остановки и сколько после,если он шел с одинаковой скоростью
Математика
Товарный поезд прошел 315 км.Он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа.Сколько км прошел поезд до остановки и сколько после,если он шел с одинаковой скоростью
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