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Транскрипция слов: конечно, учатся
Русский язык
Транскрипция слов: конечно, учатся
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ канеч'но] [уч'ат'са]
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