Треугольник ABC Биссектриса BD делит его пополам BC=9 DC=4,5 AD=7,5 Найдите АВ

Математика
Треугольник ABC Биссектриса BD делит его пополам BC=9 DC=4,5 AD=7,5 Найдите АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольники АВД и ВДС подобны9 : 4,5 = АВ : 7,5АВ = (9*7,5)/4,5=(9*75)/45=75/5=15

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