Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1, угол A=углу A1, AB=6см, BC=7см, AC=8см,A1B1=24см-большая сторона треугольника A1B1C1. Найдите B1C1 и A1C1.
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1, угол A=углу A1, AB=6см, BC=7см, AC=8см,A1B1=24см-большая сторона треугольника A1B1C1. Найдите B1C1 и A1C1.
Ответ(ы):
Гость:
АВ/А1В1=ВС/В1С1=АС/А1С1 6/24=7/В1С1=8/А1С1 1/4=7/В1С1 В1С1=28 см 1/4=8/А1С1 А1С1=32 см
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Литература
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1, угол A=углу A1, AB=6см, BC=7см, AC=8см,A1B1=24см-большая сторона треугольника A1B1C1. Найдите B1C1 и A...
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