Треугольники ABC и KTM равны, углы А и М, В и К соответственные, угол С=40 градусов, МК=5 см. Найдите угол Т и сторону АВ.

Математика

Треугольники ABC и KTM равны, углы А и М, В и К соответственные, угол С=40 градусов, МК=5 см. Найдите угол Т и сторону АВ.

Автор: Гость