Треугольники ABC и KTM равны, углы А и М, В и К соответственные, угол С=40 градусов, МК=5 см. Найдите угол Т и сторону АВ.

Математика
Треугольники ABC и KTM равны, углы А и М, В и К соответственные, угол С=40 градусов, МК=5 см. Найдите угол Т и сторону АВ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если треугольники равны, то записывать равенство нужно, соблюдая порядок следования соответственных элементов: Δ АВС = Δ МКТ. Тогда ∠Т соответствует∠С и равен 40°, а сторона АВ соответствует стороне МК и равна 5 см.
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