Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?

Математика
Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)23*2=46(кг) -2 класс 2)46+23=69(кг) 1 и 2 вместе 3)90-69=21(кг) -собрал 3 класс А легче записать решение так: 90-23*3=21(кг)
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