Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?
Математика
Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)23*2=46(кг) -2 класс 2)46+23=69(кг) 1 и 2 вместе 3)90-69=21(кг) -собрал 3 класс А легче записать решение так: 90-23*3=21(кг)
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