Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?

Математика

Три класса собрали 90 кг клубники. Первый класс собрал 23 кг,второй вдвое больше,чем первый. Сколько килограммов клубники собрал третий класс?

Автор: Гость