Три студента юридического факультета поспорили. Первый настаивал, что все три элемента нормы права должны содержаться в одной статье нормативного акта. Второй предположил, что отдельные элементы нормы права могут содержаться в ...
Право
Три студента юридического факультета поспорили. Первый настаивал, что все три элемента нормы права должны содержаться в одной статье нормативного акта. Второй предположил, что отдельные элементы нормы права могут содержаться в различных статьях одного нормативного акта. Третий же доказывал, что эти элементы могут находиться в различных нормативных актах. О каких элементах нормы права идет речь? Кто из студентов прав? Свой ответ аргументируйте, приведя примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диспозиция, санкция, гипотеза. существуют бланкетные и ссылочные(отсылочные) диспозиции(например) Бланкетная в статье делает отправку к иному нпа, н. ст 264 УК РФ ссылочная делает отсылку на какую-то норму в иной статье этого же нпа, н. ссылка на крупный размер Третий прав
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