Три студента юридического факультета поспорили. Первый настаивал, что все три элемента нормы права должны содержаться в одной статье нормативного акта. Второй предположил, что отдельные элементы нормы права могут содержаться в ...

Право

Три студента юридического факультета поспорили. Первый настаивал, что все три элемента нормы права должны содержаться в одной статье нормативного акта. Второй предположил, что отдельные элементы нормы права могут содержаться в различных статьях одного нормативного акта. Третий же доказывал, что эти элементы могут находиться в различных нормативных актах. О каких элементах нормы права идет речь? Кто из студентов прав? Свой ответ аргументируйте, приведя примеры.

Автор: Гость