Трое рабочих вырыли яму. Они работали по очереди, причём каждый проработал стольк?? времени, сколько нужно было бы двум другим, чтобы вместе вырыть половину ямы. Во сколько раз быстрее они вырыли бы яму, работая все вместе? (1...

Математика

Трое рабочих вырыли яму. Они работали по очереди, причём каждый проработал стольк?? времени, сколько нужно было бы двум другим, чтобы вместе вырыть половину ямы. Во сколько раз быстрее они вырыли бы яму, работая все вместе? (10 задача в файле. Снизу справа - картинка)

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