Тропинка-тропа, ты меня подвела! Какою ты крепкой, тропинка, была! Но дождик прошёл. я повсюду брожу. И только тропинку свою обхожу. На свободных строках пиши памятка4 кровеносные слова. Для какого слова нужен словарь? СПАСИБО!

Русский язык

Тропинка-тропа, ты меня подвела! Какою ты крепкой, тропинка, была! Но дождик прошёл. я повсюду брожу. И только тропинку свою обхожу. На свободных строках пиши памятка4 кровеносные слова. Для какого слова нужен словарь? СПАСИБО!

Автор: Гость