Тропинка-тропа, ты меня подвела! Какою ты крепкой, тропинка, была! Но дождик прошёл. я повсюду брожу. И только тропинку свою обхожу. На свободных строках пиши памятка4 кровеносные слова. Для какого слова нужен словарь? СПАСИБО!
Русский язык
Тропинка-тропа, ты меня подвела! Какою ты крепкой, тропинка, была! Но дождик прошёл. я повсюду брожу. И только тропинку свою обхожу. На свободных строках пиши памятка4 кровеносные слова. Для какого слова нужен словарь? СПАСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
Тропинка-тропа , ты меня подвела . тропы ,вел какою ты крепкой тропинкой была крепок тропы но дождик прошел я повсюду брожу шел бродит и только тропинку свою обхожу тропы обход
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