Царь лидии Крез считался самым богатым человеком в мире. однажды у него гостил афинский мудрец Солон. Крез спросил,кого тот считает самым счастливым человеком на свете.какого же было его удивление,когда вместо ожидаемого ответ...
История
Царь лидии Крез считался самым богатым человеком в мире. однажды у него гостил афинский мудрец Солон. Крез спросил,кого тот считает самым счастливым человеком на свете.какого же было его удивление,когда вместо ожидаемого ответа он услышал:"самыс счастливым на этой земле был афинянин Телл. он был не слишком богат, но и неслишком беден, спокойно занимался своим делом и не опасался нужды и голода,у него были хорошоие,разумные дети,и погиб он в бою,защищая своё государство". затем солон добавил , что именно о такой судьбе мечтает каждый грек. Почему Крез был разочарован этим ответом? Как это характиризует их потребности?ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крез рассчитывал что Соломон как и все считает что БОГАТЫЕ люди самые счастливые а Соломон был мудрым человеком и он понимал что счастье в том чтобы быть не зависимым от денег и заниматься своим делом, а Крез был человеком который зависел от денег и богатств
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