Цена билета на стадион была 200грн.После сниження цен на билеты,количество смотрящ??х на стадионе увеличалась на 50%,а выручка з продаж билетов увеличелась на 14%.Какая стала цена билетов на стадион после зниження цены?
Алгебра
Цена билета на стадион была 200грн.После сниження цен на билеты,количество смотрящ??х на стадионе увеличалась на 50%,а выручка з продаж билетов увеличелась на 14%.Какая стала цена билетов на стадион после зниження цены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х зрителей было,выручка 200х у-уменьшилась,стала цена 200-у,зрителей стало 1,5х,выручка стала (200-у)*1,5х 200х-100% 1,5х*(200-у)-114% 1,5х*(200-у)*100=200х*114 30000х-150ху=22800х 150ху=7200х 150у=7200 у=7200:150 у=48 200-48=152гр стал стоить
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