Цена билета на стадион была 200грн.После сниження цен на билеты,количество смотрящ??х на стадионе увеличалась на 50%,а выручка з продаж билетов увеличелась на 14%.Какая стала цена билетов на стадион после зниження цены?

Алгебра

Цена билета на стадион была 200грн.После сниження цен на билеты,количество смотрящ??х на стадионе увеличалась на 50%,а выручка з продаж билетов увеличелась на 14%.Какая стала цена билетов на стадион после зниження цены?

Автор: Гость