Цена книги составляет 2/9 всех денег которые были у коли а цена альбома 2/3 всех его денег. Сможет ли коля купить альбом и две книги по той же цене?

Математика

Цена книги составляет 2/9 всех денег которые были у коли а цена альбома 2/3 всех его денег. Сможет ли коля купить альбом и две книги по той же цене?

Автор: Гость