Цена книги составляет 2/9 всех денег которые были у коли а цена альбома 2/3 всех его денег. Сможет ли коля купить альбом и две книги по той же цене?
Математика
Цена книги составляет 2/9 всех денег которые были у коли а цена альбома 2/3 всех его денег. Сможет ли коля купить альбом и две книги по той же цене?
Ответ(ы):
Гость:
2 9 + 23 = 89 всех денег стоят одна книга и 1 альбом 1 - 89 = 19 денег остается у Коли Для того, чтобы купить еще одну книгу денег не хватит. У него 19 , а надо 29
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