Цена на автомобиль зимой повысилась на 10%, а весной понизилась на 20%, летом повысил??сь на 10%. Осталась ли цена прежней? Уменьшилась или увеличилась ? Ответ обосновать.
Математика
Цена на автомобиль зимой повысилась на 10%, а весной понизилась на 20%, летом повысил??сь на 10%. Осталась ли цена прежней? Уменьшилась или увеличилась ? Ответ обосновать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - цена автомобиля и это 100%. Начинаем рассуждать. Если зимой цена повысилась на 10%, то автомобиль стал стоить 1,1х. Весной понизилась на 20% (стала стоить 80%) от зимней стоимости, а значит: 0,8*1,1х, упрощаем 0,88х. Летом повысилась на 10% от весенней стоимости, значит стала стоить 110%, а значит: 1,1*0,88х, упрощаем - 0,968х. Теперь сравниваем начальную и конечную стоимости: х и 0,968х. Как видим, цена уменьшилась.
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