Протележне слово ходить

Українська мова
Протележне слово ходить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположное слово стооять
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