Схема органов местного самоуправления рославля

Гость: Гость:

10 сентября 2004 года № 244 Об утверждении схемы избирательныхокругов для проведения выборов ворганы местного самоуправлениямуниципального образования«Рославльский район» В соответствии с п. 2 ст. 10 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования «Рославльский район» , районная ДумаРЕШИЛА :Схему избирательных округов для проведения выборов органов местного самоуправления муниципального образования «Рославльский район» утвердить . Глава муниципального образования«Рославльский район» А.М.Иванов Избирательный округ № 1Количество избирателей – 21347Центр – г. Рославль, 1-й Братский пер. 15 (школа №8) Улицы:Бассейная,Декабристов,2-я Декабристов,Димитрова,2-я Димитрова,Дом отдыха локомотивных бригад,Запольная,Кренкеля,Наташи Зайцевой,Пионерская,2-я Пионерская,Рабочий городок, Воровского,Калинина от начала до домов 25 и 32 включительно (номера домов 1-25; 2-28),Краснознаменная,Кронштадтская,Куйбышева,Ленина от реки Глазомойки до конца (номера домов 21а- 135; 26б- 116), Микешина,Нагорная,Озерная,18- го Партсъезда,Перенская,Полины Осипенко,Серова,Советская от ул. Пушкина до конца .( номера домов 87-123; 120-158), Володарского,Гастелло,ЗагороднаяЗои Космодемьянской,Калинина от домов 27 и 34 до конца(27-73; 34-64),Красная,Олега Кошевого,Пайтерова от начала до ул.Ленина (номера домов 3-45; 2-56а),