6,3^log6,3^7 -Вычислить
Математика
6,3^log6,3^7 -Вычислить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты правильно написал то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Русский язык
А) гринев сказал, что я подарил пугачеву зайчий тулуп. Б) вера игнатьевна мухина, известный советский скульптор, создал монумент "рабочий и колхо...
Литература
Помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения. Автор-Сергей Сергеевич Oрлов Поутру, по огненному знаку, Пять машин КВ ушло в атаку. Стал...