А) гринев сказал, что я подарил пугачеву зайчий тулуп. Б) вера игнатьевна мухина, известный советский скульптор, создал монумент "рабочий и колхозница" В) вернувшийся отряд Давыдова в лагерь привел с собой пленных французов ...

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А) гринев сказал, что я подарил пугачеву зайчий тулуп. Б) вера игнатьевна мухина, известный советский скульптор, создал монумент "рабочий и колхозница" В) вернувшийся отряд Давыдова в лагерь привел с собой пленных французов Г) читателю интересны не только чувства героев романа, а также их поступки Д) находясь в эмиграции, у писателя родилась дочь 1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 4) ошибка в построении предложния с однородным членами 5) неправильное построение предложения с косвенной речью 6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 7) неправильное

Автор: Гость