Переставить одну палочку чтобы получилось верное равенство 12-4=3
Математика
Переставить одну палочку чтобы получилось верное равенство 12-4=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю надо 12÷4=3 вот если так можно
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