Переставить одну палочку чтобы получилось верное равенство 12-4=3

Математика
Переставить одну палочку чтобы получилось верное равенство 12-4=3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю надо 12÷4=3 вот если так можно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения. Автор-Сергей Сергеевич Oрлов Поутру, по огненному знаку, Пять машин КВ ушло в атаку. Стал...
Ответить
Русский язык
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПО 3 ИЗ ВИШНИ ТАЙНОЙ КЛЮВОМ В УЩЕЛЬЕ
Ответить
Алгебра
23. сколько целых чисел принадлежат промежутку [-под корнем 10;3)
Ответить
Экономика
Надо ли прекращать выпуск продукции в условиях, когда экономическая прибыль нуле??ая? В каком месяце выпуск продукции необходимо прекратить?
Ответить
Английский язык
Английский аааааа помогите
Ответить