Английский аааааа помогите

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Имеет в невиновности является законным правом, что обвиняемый в уголовном судопроизводстве многих современных странах. Бремя доказательства, таким образом, от того, имеет собрать и представить достаточно убедительные доказательства, чтобы убедить присяжных о том, что быть лами обоснованные сомнения обвиняемый нарушил закон. В случае остающиеся сомнения-й обвиняемый будет оправдан. B. Сара и Лиза всегда нравилось тусоваться в торговом центре. Но однажды в субботу, Afte покупки для джинсов, Сара вытащил новую рубашку из сумки. Лиза не помню купить я не сделал ". Сара сказала была расстроена и Stenling не кажется, что что-то Сара будет делать. Иногда люди не понимают conse ствия этого преступления. Даже семьи чувствуют ложь обеспокоены. Они могут безопасно сегодня, но всегда есть напоминание о том, что насилие может вторгаться в любой момент 1993 года, она и семья в течение ночевкой, если может быть аб кольцевом обтекателе был похищен из своего пригородного дома и убили, так что можно почти любой другой ребенок. D. Интернет является прекрасным местом, чтобы найти информацию, найти друзей, K связь с другими людьми, и делать бизнес. Там всегда есть другие стороны, как так как есть преступник е Поскольку наш мир становится все больше и все более взаимосвязанным, дифференциалов виды компьютерных преступлений будет продолжать расти. К ним относятся взломов O, чтобы получить коммерческую тайну или незаконного въезда в страну для острых ощущений и ehallenge. был Movie насилие как в эти дни и кровавым, чем когда-либо плохо uuay выстрел в черно-белых западных, то было дыма и капли, звуки и спецэффекты ofte, чем реальная вещь. Медленное движение и пиротехнические сговорились сделать мо и показывает более ужасными, чем когда-либо F. Университет Иллинойса психолог Леонард Eron изучал детей возрастом восемь, а затем снова в восемнадцать. Он обнаружил, что телевизионные привычки, установленные в возрасте восьми лет в fluenced агрессивное поведение в детстве и подростковом возрасте. Мор были программы предпочтительными мальчиками в третьем классе, тем более агрессивным было их поведение, как в то время и спустя десять лет. G. В дискуссии об исполнении и человеческого достоинства, сторонников и противников O смертной казни нашли очень мало точек соприкосновения. С 18-го века, те, кто хотел бы отменить смертную казнь подчеркивают важность требует, чтобы управлять Ментов признать важность каждого отдельного человека. Тем не менее, сторонники этой пенитенциарной практике не видят ничего плохого правительства намеренно убивают ужасные люди совершают страшные преступления.