В одном управке 12 карандашей в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?
Математика
В одном управке 12 карандашей в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+36=48шт - карандаши во второй 2) 48+12=60шт - всего карандашей 3) 420:60=7руб - цена за один карандаш 4) 7*12=84руб - цена за первую упаковку 5) 420-84=336руб - цена за вторую упаковку
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