Какие бы вопросы вы бы задали верейскому после рассказа о дубровском (некое интер??ью после событий книги)

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Ну, во первых само краткое содержание Дубровского: Образ Владимира Дубровского в повести А.С. Пушкина Владимир Андреевич Дубровский – бедный дворянин, сын Андрея Дубровского. Ему 23 года. О внешности его написано в тексте: ”От роду 23 года, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой…” Мать Владимира умерла рано. С отцом Дубровский почти не встречался, но был сильно привязан к нему. Это доказывают следующие цитаты: “…Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце…”, “…он романтически был к нему привязан…” Крестьяне любят и уважают Дубровского. Это доказывает данные цитаты: “…пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает…”, “…а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином…”. Когда Троекуров отбирает имение у Дубровского, то Владимир сжёг имение, чтобы оно не досталось никому. После этого он и его крестьяне начинают нападать на дорогах на богатых помещиков, но не трогают бедных людей. Они становятся разбойниками, но сам Дубровский никого не убивает – “…Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет…”. Чтобы отомстить Троекурову, Дубровский притворяется французом-учителем Дефоржем и поселяется в доме Троекурова. Но ещё до того, как Владимир Андреевич поселился у Троекурова, он влюбился в его дочь – Машу Троекурову. Доказывает это его цитата: “…Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рождён был для иного назначения, что душа его умела вас любить…”. В конце концов Машу Троекурову выдают насильно замуж за князя Верейского – богатого старого старика. После этого Дубровский оставил свою разбойничью жизнь и, если верить слухам, уехал за границу. “Никто не знал, куда он девался <…>… грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. < …> По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.” Во-вторых, вопросы такие (придумал сам): 1. Ваш брак с Марией Троекуровой счастливый? 2. Как вы относитесь к Дубровскому, и как вы относились (если,конечно, знали его) до того, как он стал разбойником? 3. Какое состояние у Троекурова? 4. Что случилось с Машей Троекуровой? 5. Любите ли вы Марию Троекурову? 6. Как вы думаете, где находится сейчас Дубровский? 7. Знали ли вы отца Владимира - Андрея Дубровского? 8. По вашему мнению, что случилось с крестьянами Владимира Дубровского? Так как ответы ты писать не просил, то я делать этого не буду. Вот на что способно моё воображение. Надеюсь, я тебе помог. Удачи!