Назовите возраст земли. Кто является автором теории панспермии? В чём суть теор??и вечности? Назовите приверженцев этой теории. В чём суть теории креационизма? Кто являлся её сторонниками? Назовите состав первичной атмосфер...

Биология

Назовите возраст земли. Кто является автором теории панспермии? В чём суть теор??и вечности? Назовите приверженцев этой теории. В чём суть теории креационизма? Кто являлся её сторонниками? Назовите состав первичной атмосферы. Каких веществ из тех, что есть сейчас, не было в первичной атмосфере? Когда появились первые живые организмы? Кем они были по способу питания и дыхания? Автор коацерватной теории. Автор теории фагоцителлы. В чём её суть. Когда возникли первые многоклеточные организмы? Что изучает наука палеонтология7 Какие эры и периоды в истории Земли вам известны? Какими живыми организмами был представлен живой мир в архее? Когда появились трилобиты? Кокой период характеризуется появлением двоякодышащих рыб и стегоцефалов? Какое событие является важнейшим в силуре, связанное с эволюцией растений? В какой период на суше господствовали леса из древовидных хвощей, плаунов и папоротников, достигавших в высоту 30-40 м. Когда появились первые крылатые насекомые? Началом расцвета динозавров можно считать? Когда появились голосеменные растения? Кто такие археоптериксы? Когда они появились? В каком периоде наблюдается господство амфибий? Когда появились первые млекопитающие? Когда вымирают динозавры? Какое влияние оказали обширные оледенения на развитие растений и животных в кайнозойской эре? Что такое антропогенез? Какие гипотезы о происхождении человека вам известны? Кто является создателем первой эволюционной теории? Положение человека в системе органического мира. Что такое рудименты и атавизмы? Приведите примеры. Кто были предшественники человека? Назовите основные стадии эволюции человека. Когда появились современные люди? Какое значение имеет овладение в процессе эволюции членораздельной речью? Какие механизмы лежат в основе формирования человеческих рас? В чём заключаются отличия расы от нации? Почему современных человекообразных обезьян нельзя считать предками человека? В чём несостоятельность расизма? Назовите известные вам теории происхождения жизни на Земле. Какая теория о происхождении жизни и человека вам наиболее близка? Ответ поясните.

Автор: Гость