Помогите пожалуйста сделать с 1-4 упражнения.Прошу.Задания по тексту.Или хотя бы перевод текста и заданиев

Английский язык

Помогите пожалуйста сделать с 1-4 упражнения.Прошу.Задания по тексту.Или хотя бы перевод текста и заданиев

Автор: Гость