Помогите пожалуйста сделать с 1-4 упражнения.Прошу.Задания по тексту.Или хотя бы перевод текста и заданиев
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать с 1-4 упражнения.Прошу.Задания по тексту.Или хотя бы перевод текста и заданиев
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Гость:
Видно плохо. Сделай фото или скрин почетче, тогда отвечу)
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