Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом работающим на частоте 1 МГц.отраженный от дефекта сигнал возвратился на поверхность детали через 8мкс после посылки.определите на какой глубине находится дефект если длина ...

Физика

Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом работающим на частоте 1 МГц.отраженный от дефекта сигнал возвратился на поверхность детали через 8мкс после посылки.определите на какой глубине находится дефект если длина ультразвуковой волны в стали 5 мм. помогите пожалуйста))

Автор: Гость