Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом работающим на частоте 1 МГц.отраженный от дефекта сигнал возвратился на поверхность детали через 8мкс после посылки.определите на какой глубине находится дефект если длина ...
Физика
Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом работающим на частоте 1 МГц.отраженный от дефекта сигнал возвратился на поверхность детали через 8мкс после посылки.определите на какой глубине находится дефект если длина ультразвуковой волны в стали 5 мм. помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно,ну только возможно длина глубины 4 см
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