Помогите написать заголовок реформация в европе:лютиранская церковь,кальвининская церковь,англиканская церковь
История
Помогите написать заголовок реформация в европе:лютиранская церковь,кальвининская церковь,англиканская церковь
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Гость:
Это все протестантские течения
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