Представте сибе находясь дома по радио вы услышали сообщение о том что через 2 час?? в вашем районе возможно зимлетресение .составьте план своих действий и прокомментиравать его

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Представте сибе находясь дома по радио вы услышали сообщение о том что через 2 час?? в вашем районе возможно зимлетресение .составьте план своих действий и прокомментиравать его

Автор: Гость