Представте сибе находясь дома по радио вы услышали сообщение о том что через 2 час?? в вашем районе возможно зимлетресение .составьте план своих действий и прокомментиравать его
Другие предметы
Представте сибе находясь дома по радио вы услышали сообщение о том что через 2 час?? в вашем районе возможно зимлетресение .составьте план своих действий и прокомментиравать его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)соберу документы так как есть время. 2)подойдут на безопасное поле так где нет домов 3)когда всё точно закончится возвращаться
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