Из рассказа Капитанская дочка, выписать 8 предложений в которых употреблено сказуемое в разных типах. (сис-составное именно сказуемое, СГС-составное глагольнон сказуемое, ПГС-простое глагольное сказуемое). подчеркните грамматич...
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Из рассказа Капитанская дочка, выписать 8 предложений в которых употреблено сказуемое в разных типах. (сис-составное именно сказуемое, СГС-составное глагольнон сказуемое, ПГС-простое глагольное сказуемое). подчеркните грамматическую основу. пожалуйста кто сможет побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу ("должен был пробыть","было поручено") 2. Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. ("Был поражён) 3.Нельзя было и подумать о продолжении пути ("было и подумать")
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