Назовите 2 тематических групп про животных

Русский язык
Назовите 2 тематических групп про животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 хищники  и травоядные или плотоядные и травоядные я хз :D
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