ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ Назовите годы Войны за независимость. Какие события стали ее на??алом?

Гость: Гость:

1775-1783, После Десятилетней войны 1868—1878 за независимость Кубы было заключено перемирие, длившиеся уже 17 лет. За эти 17 лет произошли фундаментальные социальные изменения в кубинском обществе. С отменой рабства на Кубе в октябре 1886 г. бывшие рабы присоединились к разряду фермеров и городского рабочего класса. С падением рабства состоятельные слои кубинского общества теряют свое имущество и вынуждены также стать средним рабочим классом. Количество сахарных заводов резко сократилось, и на рынке остается несколько промышленных гигантов. В то же время число фермеров-арендаторов значительно повышается. К этому времени США начинает вкладывать инвестиции в Кубу, главным образом - в сахарную, табачную и горную промышленности. К 1895 г. приток капитала достигает 50 миллионов долларов США, что считается значительной суммой для кубинской экономики тех лет. Несмотря на то, что Куба оставалась испанской колонией политически, экономически она стала полностью зависеть от США. Куба была основным поставщиком сахара в США.