Две пословицу с антонимамаи
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Две пословицу с антонимамаи
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Гость:
Тяжело в учении-легко в бою. (антонимы тяжело-легко) Ученье — свет, а неученье — тьма.(антонимы ученье-неученье, свет-тьма)
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