Помогите пожалуйста сделать :) Буду очень благодарен если поможете :)
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Помогите пожалуйста сделать :) Буду очень благодарен если поможете :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист(бумаги) - лист(дерева) Железо(руда) - железо(вещество) Коса(инструмент) - коса(прическа) Линейка(чертежный инструмент) - линейка(в школе) Уронил - глагол, (что сделал?), н. ф. - ронять, ед. число, третье лицо, второе спряжение, мужской род, совершенный вид, сказуемое/второстепенный член предложения
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