Составить советы по нормализации самооценки у подростков

Обществознание
Составить советы по нормализации самооценки у подростков
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Автор: Гость
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Гость:
1.Начать любить себя, научится уважать окружающих
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