Чего не хватает растениям на севере и как им помочъ

Гость: Гость:

Растениям не хватает в наши дни чистого воздуха. Сегодня заводы выливают, выкидывают много мусора в воздух, почву и воду. Раньше растениям было легко. Они пили ЧИСТУЮ воду, росли в экологически чистой почве и хорошо перерабатывали воздух. В свою очередь сегодня растениям не хватает нармального воздуха из-за заводов загрязняющие воздух, нармальной воды из-за выливания заводами в воду отходов, нармальной почвы из-за мусора который при выкидыванием в тот же лес уничтожает все живое в огромных габаритах. Растениям ещё не хватает места потому, что города растут, а как мы знаем при расширении города нужно места, а для места необходимо убирать деревья, растения, камни. При этом гибнут растения.