Помогите мне за 5 мин диалог надо выучить
Английский язык
Помогите мне за 5 мин диалог надо выучить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми и выучи потом под вечер прочитай ещё раз и положи под падушку,а утром уже выучеш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном управке 12 карандашей в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка ...
Литература
Какие бы вопросы вы бы задали верейскому после рассказа о дубровском (некое интер??ью после событий книги)
Русский язык
Прочитайте выражения: наступил на землю русскую, да оступился. Отогрелся в Москве, да замёрз при Березине. Нашествие двунадесяти языков. На латн...
Английский язык
Обществознание