Помогите мне за 5 мин диалог надо выучить

Английский язык
Помогите мне за 5 мин диалог надо выучить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми и выучи потом под вечер прочитай ещё раз и положи под падушку,а утром уже выучеш
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