Надо ли прекращать выпуск продукции в условиях, когда экономическая прибыль нуле??ая? В каком месяце выпуск продукции необходимо прекратить?

Гость: Гость:

1. В такой ситуации фирме не следует спешить прекращать производство. Надо не увеличивать поставки продукта на рынок до тех пор, пока не начнут закрываться конкурирующие фирмы, следствием чего станет сокращение предложения этого продукта на рынке и начнется рост цен на него. По мере роста цен отрицательная экономическая прибыль будет постепенно снижаться и достигнет положительных значений. 2. Фирма должна закрыться, если у неё нет ни одного объема производства, при котором убытки равны или меньше величины постоянных издержек.