Помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения. Автор-Сергей Сергеевич Oрлов Поутру, по огненному знаку, Пять машин КВ ушло в атаку. Стало черным небо голубое. В полдень приползли из боя двое. Клочьями с лица свисала ко...

Литература

Помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения. Автор-Сергей Сергеевич Oрлов Поутру, по огненному знаку, Пять машин КВ ушло в атаку. Стало черным небо голубое. В полдень приползли из боя двое. Клочьями с лица свисала кожа, Руки их на головни похожи. Влили водки им во рты ребята, На руках снесли до медсанбата, Молча у носилок постояли И ушли туда, где танки ждали.

Автор: Гость