Помогите пожалуйста сделать всю страницу, эти 2 фотографии к одной странице, я оче??ь благодарен если вы написали свой ответ :)

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Помогите пожалуйста сделать всю страницу, эти 2 фотографии к одной странице, я оче??ь благодарен если вы написали свой ответ :)

Автор: Гость