Помогите пожалуйста сделать всю страницу, эти 2 фотографии к одной странице, я оче??ь благодарен если вы написали свой ответ :)

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Помогите пожалуйста сделать всю страницу, эти 2 фотографии к одной странице, я оче??ь благодарен если вы написали свой ответ :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омоніми: норки-там де живе равлик.Норка -тварина.У лисички-в цьому разі тварина а в іншому гриб. Приклад омонімів:ключ(журавлиний і до дверей)замок(палац і замок до хати)
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