Церковный колокол делает три удара за 4 секунды.За сколько секунд он сделает 9 ударов,если время между двумя последовательными ударами колокола одно и тоже?

Гость: Гость:

3 удара ---- 4 сек; 9 ударов --- ? сек, промежутки равны Решение. !--!--! 3 удара и 2 промежутка !--!--!--!--!--!--!--!--! 9 ударов и 8 промежутков. 3 - 1 = 2 ( пр.) ------ так как после последнего удара промежуток не учитывается. 4 : 2 = 2 (сек) ------ длительность промежутка; 9 - 1 = 8(пр) -------- число промежутков между 9-ю ударами 2 * 8 = 16 (сек) ---- время, 8 промежутков между 9 ударами Ответ: 16 сек нужно колоколу на 9 ударов.