Цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый,красный,оранжевый.Известно,что конус не жёлтый,а шар не красный и не жёлтый.Какая фигура в какой цвет выкрашена?

Математика

Цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый,красный,оранжевый.Известно,что конус не жёлтый,а шар не красный и не жёлтый.Какая фигура в какой цвет выкрашена?

Автор: Гость