Цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый,красный,оранжевый.Известно,что конус не жёлтый,а шар не красный и не жёлтый.Какая фигура в какой цвет выкрашена?
Математика
Цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый,красный,оранжевый.Известно,что конус не жёлтый,а шар не красный и не жёлтый.Какая фигура в какой цвет выкрашена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конус - красный шар - оранжевый цилиндр - желтый
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